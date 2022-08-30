1 сентября в Кировской области запретят продажу алкоголя

Запрет не распространяется только на точки общепита. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в Кировской области запретят розничную продажу алкоголя. Об этом напоминает правительство региона.

Запрет распространяется на все торговые объекты. Исключение - рестораны, бары, кафе и буфеты. Правило действует с 2015 года и регламентируется региональным законом «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Кировской области».

Минпром региона также напоминает об ответственности за нарушение. Размер штрафа для должностных лиц - 20-40 тысяч рублей, юрлиц - 100-300 тысяч рублей. Предпринимателей просят соблюдать нормы федерального и регионального законодательства.