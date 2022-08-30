В Кировской области разыскивают двух пропавших без вести подростков

Денис пропал вечером 25 августа. Фото: vk.com/ornkirov

В Кировской области разыскивают двух подростков, пропавших без вести несколько дней назад. Информацию сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

17-летний Денис Фот пропал 25 августа, в последний раз его видели в Белой Холунице около 15 часов. Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, у него короткие русые волосы и серые глаза. На момент ухода был одет в черную спортивную куртку, черные джинсовые шорты до колена, серые кроссовки. Из особых примет - татуировка на запястье левой руки.

16-летний Артем Колпащиков пропал 26 августа, в последний раз его видели в Кирове около 17 часов. Приветы: на вид 16-18 лет, рост 172 см, среднего телосложения. На момент ухода был одет в черные футболку-поло, трикотажные штаны, кроссовки с белой подошвой.

Если вы видели этих подростков, сообщите об этом по телефонам: 02, 102.