В Слободском появился памятник Александру Грину

Памятник, изображающий писателя в полный рост, отлили из бронзы. Фото: vk.com/kirovreg43

В Слободском районе установили памятник Александру Грину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мемориал появился ко дню рождения писателя - 23 августа. Внешний вид скульптуры выбрали и утвердили горожане. Памятник отлили из бронзы и установили в сквере за фонтаном на Соборной площади. Территорию вокруг также благоустроили.

Помимо установки памятника, в городе отремонтировали колокольни Преображенского собора, колоннады и фонтана. Есть возможность, что Слободской может принять участие в конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений.