Пес Гектор, спасший в Кстинино семью от гибели в пожаре, стал победителем международной премии

Гектор стал лауреатом I степени международной премии за спасение семьи от гибели в пожаре. Фото: kirovreg.ru

Пес Гектор, спасший от гибели в пожаре целую семью, стал лауреатом I степени международной премии «Мой ласковый и нужный зверь. Об этом рассказали в областном правительстве.

Церемония награждения состоялась в Калининграде, Киров подключился к ней в прямом эфире. В мероприятии участвовали спасатель регионального ГУ МЧС Иван Малышев, который увидел пожар и бросился на помощь, и хозяин оповестившего о бедствии пса Гектора Дмитрий Корякин.

Напомним, эта история произошла еще в апреле 2021 года. Иван Малышев проснулся посреди ночи оттого, что соседский пес Гектор заходился неистовым лаем. Выглянув на улицу, мужчина увидел зарево над домами и кинулся на помощь. Вместе с еще одним мужчиной они помогли выбраться из дома девочке, ее отцу и коту, а также вытаскивали мебель в ожидании пожарных. Примечательно, что рядом с домом погорельцев жило множество семей с собаками, но залаял только Гектор, оповестив о пожаре. В итоге пса выдвинули на международную премию, где он дошел до финала и стал победителем.