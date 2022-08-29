Врио губернатора Кировской области пригрозил разогнать дорожный комитет

В текущем году разработают проектно-сметную документацию на ремонт улицы, в 2023 году пройдут работы. Фото: kirovreg.ru

Одним из вопросов, который обсуждали на еженедельном заседании правительства Кировской области, стал ремонт улицы Партизанской в поселке Уни. Министр транспорта региона Юрий Логинов доложил, что после выезда на места и совещания с руководством района принято решение разработку проектно-сметной документации отложить на следующий год. Объясняется это высокой стоимостью работ: примерно девять миллионов рублей. Эта цифра вызвала гнев главы региона.

- Не может разработка документации на ремонт нескольких сотен метров дороги стоить таких денег! - сказал Александр Соколов. - Я разговаривал с руководителями соседних регионов, там такие работы стоят в разы дешевле. В разы! Девять миллионов вместе с ремонтом - согласен, а только за документацию… Если я еще раз услышу о таких ценах на разработку ПСД - просто разгоню дорожный комитет до последнего человека! На совещании в правительстве недавно шел разговор о том, что в ближайшее время будут проверять ценообразование при разработке документации. Если вдруг увидят завышения - сажать будут всех... Настаиваю, чтобы документация была разработана в нынешнем году, а в следующем - приступить к ремонту.