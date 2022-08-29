В Кировской области ищут четверых подростков, сбежавших из детского дома-школы

Ребята могут находиться в Кирове. Фото: vk.com/ornkirov

В Кировской области разыскивают четверых подростков. Матвей Мазур, Станислав Штин, Даниил Сенников и Артем Нестеренко самовольно покинули детский дом-школу в селе Великорецком 27 августа около 20.30. С тех пор информации о их местонахождении нет. Известно, что мальчики могут быть в Кирове.

Приметы пропавших сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Матвею 15 лет, рост около 180 см, худого телосложения, был одет в светлую футболку и темные штаны.

Станиславу 14 лет, рост 155-160 см, худого телосложения, у него крашеные рыжие волосы, был одет в синие джинсы и серую кофту.

Даниилу 15 лет, рост 155-160 см, худого телосложения, был одет в белую футболку и джинсы.

Артему 14 лет, рост 155-160 см, худого телосложения, был одет в черную футболку и темные штаны.

Если вы видели этих подростков, сообщите об этом по телефонам +79536713609 (инфорг поиска Екатерина), 02, 102.

Фото: vk.com/ornkirov

Фото: vk.com/ornkirov