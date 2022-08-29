В Кирове должен появиться большой магазин товаров местных производителей

В магазине будут продаваться различные товары. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове должен появиться большой магазин, в котором будут продаваться товары местных производителей. Этот вопрос обсуждался сегодня, 29 августа, на еженедельном заседании правительства региона.

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов побывал в Яранском районе, где посетил одно из предприятий легкой промышленности. Предприятие производит рабочую, охотничью и верхнюю одежду вполне высокого качества. Но ограниченный рынок сбыта и работа на сырье заказчика не позволяют зарабатывать столько, чтобы платить работникам высокую зарплату. Соответственно, и не идут люди работать.

- В последнее время с рынка ушли многие зарубежные компании, освободив торговые места, так что проблем быть не должно, - сказал Александр Соколов. - В регионе и одежду шьют, и товары народного потребления производят, и прекрасную обувь делают. Так что такой магазин просто необходим.