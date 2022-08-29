В Кирове за выходные дни утонули два подростка и пропали два рыбака

Все происшествия случились на Вятке в разных районах области. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области за минувшие выходные зарегистрировали три происшествия на водоемах. Двое из утонувших - дети.

Так, 27 августа в Кирове на Вятке в районе улицы Заводской утонула 15-летняя девочка. Она с семьей отдыхала на берегу и решила пойти поплавать, но не справилась с течением. Поиски ее тела продолжаются.

Второй случай произошел в ночь на 28 августа. По сообщению полиции, 16-летний подросток отдыхал с друзьями на берегу Вятки в Кирове. Мальчик не справился с течением реки во время купания. Его тело также по-прежнему не найдено.

По факту гибели несовершеннолетних Следком начал проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

ГУ МЧС по региону также сообщает, что в воскресенье на Вятке около поселка Истобенск нашли пустую лодку, в которой находились двое мужчин. Предположительно, они утонули. Проводятся поисково-следственные мероприятия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.