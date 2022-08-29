В Кирове в тестовом режиме работают комплексы фиксации нарушений ПДД

Камеры установлены в местах концентрации ДТП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области дорожные камеры начали фиксировать нарушения ПДД. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Комплексы подключили в конце августа. На данный момент они работают в тестовом режиме. Как отметили в ведомстве, в число их функций входит также фиксация нарушения правил применения ремней безопасности.

Госатоинспекция также сообщает, что комплексы установлены в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дороги.

- Узнать о местах размещения комплексов фотовидеофиксации в регионе возможно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, - добавили в ведомстве.