Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 7:49

В Кирове в тестовом режиме работают комплексы фиксации нарушений ПДД

Среди их функций - выявление непристегнутых ремней безопасности
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Камеры установлены в местах концентрации ДТП.

Камеры установлены в местах концентрации ДТП.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области дорожные камеры начали фиксировать нарушения ПДД. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Комплексы подключили в конце августа. На данный момент они работают в тестовом режиме. Как отметили в ведомстве, в число их функций входит также фиксация нарушения правил применения ремней безопасности.

Госатоинспекция также сообщает, что комплексы установлены в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дороги.

- Узнать о местах размещения комплексов фотовидеофиксации в регионе возможно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, - добавили в ведомстве.