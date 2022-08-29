Прогноз погоды в Кирове с 29 августа по 2 сентября: +28 градусов в начале недели, +8 - в конце

Кировчанам пора доставать из шкафа теплую одежду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Понедельник станет последним по-настоящему жарким днем, а к концу недели придет осень. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 29 августа по 2 сентября.

Понедельник, 29 августа

Температура воздуха достигнет +28 градусов. День будет пасмурным, но без осадков. Может усилиться ветер: синоптики прогнозируют порывы до 7-11 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться с 749 до 746 мм ртутного столба.

Вторник, 30 августа

За окном слегка похолодает - до +24 градусов. День также будет пасмурным, ближе к ночи ожидается слабый дождь. Порывы ветра днем могут составить до 5 м/с, вечером - до 9 м/с. Атмосферное давление будет продолжать падать: с 743 до 740 мм ртутного столба.

Среда, 31 августа

Температура воздуха поднимется максимум до +18 градусов. Весь день будет лить дождь, местами - весьма сильный. Ожидаются порывы ветра до 5-7 м/с. Атмосферное давление упадет до 738-737 мм ртутного столба.

Четверг, 1 сентября

В первый день осени похолодает до +11...+13 градусов. Утром пройдет дождь, днем будет слегка накрапывать. Усилится ветер: порывы составят до 10 м/с. Атмосферное давление - 736-738 мм ртутного столба.

Пятница, 2 сентября

Время доставать теплую одежду: температура воздуха днем составит максимум +6 градусов. С утра и до ночи ожидается небольшой дождь. Возможны порывы ветра до 9 м/с. Атмосферное давление в течение дня поднимется с 737 до 744 мм ртутного столба.