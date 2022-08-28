В Кирове на Южном обходе произошло массовое ДТП с четырьмя пострадавшими

На месте аварии работает полиция. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове на Южном обходе столкнулись пять машин. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла в воскресенье, 28 августа, в 14.55. На дороге столкнулись «Ман», «Опель Астра», «Фольксваген Транспортер», «Рено Каптюр» и «Хендай Тюксан». В результате пострадали четверо человек: женщина-водитель «Опеля» и четырехлетний ребенок-пассажир этой машины, а также водитель и пассажирка «Фольксвагена». Потребовалась ли кому-то из них госпитализация, не сообщается. Предварительные причины аварии также неизвестны.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция работает на месте происшествия, устанавливаются все причины и условия совершения аварии.