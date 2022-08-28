В Кировской области в ЦРБ направили 37 новых автомобилей

Всего в текущем году ЦРБ получат 70 машин. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в правительстве Кировской области, по проекту модернизации первичного звена здравоохранения ЦРБ получили 37 машин марки УАЗ двух комплектаций. Это 29 специальных санитарных машин, которые имеют салон для перевозки лежачего пациента и медперсонала. Еще 8 автомобилей предназначены для доставки пациентов в медорганизации, медработников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов и лекарств в отдаленные районы.

За 5 лет в рамках программы планировалось закупить 355 машин, но позднее количество увеличилось до 405. Первые 125 автомобилей были поставлены в 2020-2021 годах, на текущий год запланировано 70 машин. Благодаря данному проекту получится провести 100% обновление медицинского автопарка.

Новый транспорт направили в Афанасьевскую, Белохолуницкую, Верхнекамскую, Вятскополянскую, Зуевскую, Кильмезскую, Кирово-Чепецкую, Куменскую, Лебяжскую, Лузскую и другие ЦРБ.