В Котельниче избрали меру пресечения фигурантам дела об обрушении плиты на подростков

Трагедия произошла в здании бывшей школы на улице Вокзальной. Фото: СУ СКР по Кировской области

Подозреваемым в гибели и травмировании подростков в Котельниче избрали меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Следком. Согласно данным информагентства, оба подозреваемых будут находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, трагедия произошла 25 августа: двое подростков 14 и 16 лет находились в здании бывшей школы на улице Вокзальной. На ребят рухнула железобетонная плита перекрытия. Одного ребенка удалось достать из-под завалов и с травмами направить в больницу. Второй, к сожалению, погиб.

Следком возбудил уголовное дело. Подозреваемые - двое жителей Котельнича, которые наняли детей для разбора здания бывшей школы. Сейчас расследование продолжается.