Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 августа 2022 11:57

В Кирове росгвардейцы пресекли кражу дорожных знаков

Мужчина планировал сдать их в пункт приема металлов
Дарья Ишкова
Молодого человека с кучей дорожных знаков заметил наряд Росгвардии, Фото: 43.rosguard.gov.ru

Молодого человека с кучей дорожных знаков заметил наряд Росгвардии, Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях в Кирове около полуночи наряд Росгвардии заметил молодого человека, который стоял у обочины дороги на улице Широнинцев и держал дорожный знак «стоп» в руках. Еще два знака - «дорожные работы и «проезд запрещен» - лежали на земле рядом с ним.

Росгвардейцы поинтересовались, где кировчанин взял их. Он указал на поблизости стоящий опорный столб, с которого и снял знак «стоп». Оказалось, что мужчина намеревался сдать дорожные знаки в пункт приема металлов.

21-летнего кировчанина задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.