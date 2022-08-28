В Кирове росгвардейцы пресекли кражу дорожных знаков

Молодого человека с кучей дорожных знаков заметил наряд Росгвардии, Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях в Кирове около полуночи наряд Росгвардии заметил молодого человека, который стоял у обочины дороги на улице Широнинцев и держал дорожный знак «стоп» в руках. Еще два знака - «дорожные работы и «проезд запрещен» - лежали на земле рядом с ним.

Росгвардейцы поинтересовались, где кировчанин взял их. Он указал на поблизости стоящий опорный столб, с которого и снял знак «стоп». Оказалось, что мужчина намеревался сдать дорожные знаки в пункт приема металлов.

21-летнего кировчанина задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.