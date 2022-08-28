29 августа в Кирове пройдут отключения воды и электричества

Отключения связаны с ремонтными работами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

29 августа некоторые кировчане останутся без электричества и холодной воды. О плановых отключениях сообщают АО «Горэлектросеть» и МУП «Водоканал».

Отсутствие ресурса будет связано с ремонтными работами, которые проведут обе организации. Воды не будет в течение семи часов, электричества - шести-девяти часов.

Отключения воды пройдут по следующим адресам:

С 09.00 до 16.00

- Воровского, 15, 16, 16А, 17, 21, 21А, 23, 31, 37;

- Свободы, 119;

- Володарского, 138.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

Без электричества останутся жители следующих домов:

С 08.00 до 17.00

- переулок Пролетарский, 10а;

- улица Пролетарская, 26.

С 08.00 до 16.00

- Дерендяева, 46а, 59, 61а;

- Молодой гвардии, 48, 57;

- Герцена, 53а.

С 17.00 до 23.00

- Октябрьский проспект, 123.

Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства.