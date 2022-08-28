29 августа в Кирове пройдут отключения воды и электричества

Отключения связаны с ремонтными работами.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
29 августа некоторые кировчане останутся без электричества и холодной воды. О плановых отключениях сообщают АО «Горэлектросеть» и МУП «Водоканал».
Отсутствие ресурса будет связано с ремонтными работами, которые проведут обе организации. Воды не будет в течение семи часов, электричества - шести-девяти часов.
Отключения воды пройдут по следующим адресам:
С 09.00 до 16.00
- Воровского, 15, 16, 16А, 17, 21, 21А, 23, 31, 37;
- Свободы, 119;
- Володарского, 138.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
Без электричества останутся жители следующих домов:
С 08.00 до 17.00
- переулок Пролетарский, 10а;
- улица Пролетарская, 26.
С 08.00 до 16.00
- Дерендяева, 46а, 59, 61а;
- Молодой гвардии, 48, 57;
- Герцена, 53а.
С 17.00 до 23.00
- Октябрьский проспект, 123.
Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства.