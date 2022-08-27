На очистных сооружениях обнаружили утечку хлора из емкости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 26 августа, на предприятии в Кирове произошла утечка хлора из емкости. Как уточнили в региональном МЧС, речь идет о городской станции аэрации в деревне Большая Гора.

Сотрудники предприятия и спасатели оперативно ликвидировали утечку. Хлор не успел распространиться за пределы здания. Специалисты Роспотребнадзора произвели замеры проб воздуха. Исследование показало, что превышения предельно допустимой концентрации веществ не выявлено. Сейчас очистные сооружения работают в штатном режиме.

Сообщается также, что двух работников отправили на обследование в больницу с подозрением на легкую форму отравления. Напомним, что на кирово-чепецком предприятии семеро рабочих отравились соединениями фтора.