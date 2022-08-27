С 29 августа кировчане могут сделать прививку от гриппа на Театральной площади

Горожане могут сделать прививки от гриппа и коронавируса. Фото: vk.com/medkirovru

С понедельника, 29 августа, на Театральной площади в Кирове начнет работу мобильный пункт вакцинации. Горожане могут сделать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции.

Как уточнили в региональном Минздраве, в соответствии с методическими рекомендациями возможно привиться от этих болезней одновременно. Перед прививкой жителей попросят заполнить анкету и пройти медицинский осмотр. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Мобильный пункт на Театральной площади будет работать по будням, кроме 1 сентября, с 09.00 до 15.00. Также все желающие могут пройти вакцинацию на 4 этаже ЦУМа. Там кировчан принимают в будние дни с 11.00 до 18.00.

Напомним, что в Кировскую область доставили более 163 тысяч доз препарата «Совигрипп». Вакцину распределили по медицинским организациям региона.