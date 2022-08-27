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Общество27 августа 2022 10:11

За сутки летчики зафиксировали в Кировской области три лесных пожара

Жителям напоминают, что в регионе установлены IV и V классы пожарной опасности
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Сейчас в регионе продолжают действовать два лесных пожара

Сейчас в регионе продолжают действовать два лесных пожара

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на утро субботы, 27 августа, в Кировской области за сутки зарегистрировали три лесных пожара. Площадь возгораний составляет 5,6 гектара.

В региональной диспетчерской службе «Лесоохраны» уточнили, что горящий лес обнаружили с борта самолета летчики-наблюдатели. Пожары зафиксировали в Пинюгском, Кайском и Немском лесничестве.

Сейчас в регионе продолжают действовать два лесных пожара. Всего с начала пожароопасного сезона в Кировской области произошло 62 возгорания. В 42 случаях причиной пожаров стали действия местного населения. В случае обнаружения горящего леса жителей просят сообщать об этом по номерам: 64-34-28, 38-20-92 или 112.

Напомним, что в выходные синоптики прогнозируют в Кирове аномальную для августа жару. В дневное время суток воздух будет прогреваться до +28 градусов.