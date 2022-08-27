Кировчан просят присоединиться к поискам пропавшего пенсионера

Для поисков кировчанина требуется помощь водителей и пеших добровольцев. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Активисты отряда «ЛизаАлерт» просят кировчан присоединиться к поискам пропавшего Николая Пономарева. Уточняется, что требуется помощь водителей и пеших добровольцев.

В последний раз 83-летнего мужчину видели около 13.00 в пятницу, 26 августа. Николай Федорович ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные с проседью. На левой щеке у кировчанина шрам. Пропавший был одет в черные футболку, штаны, бейсболку и серые кроссовки.

Сообщается также, что мужчина не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти. Любую информацию о Николае Пономареве просят сообщать по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.