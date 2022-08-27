Прогноз погоды на 27 и 28 августа в Кирове: ожидается до +28 градусов

В выходные синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние летние выходные в Кирове будут жаркими и практически безветренными. Погода ожидается солнечной, без осадков. «Комсомолка» подготовила подробный прогноз на 27 и 28 августа.

Суббота, 27 августа

Утром в городе будет ясно. Воздух прогреется до +23 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +26…+28. Вечером синоптики прогнозируют до +20 градусов. Ночью может похолодать до +16. Юго-восточный ветер подует со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Воскресенье, 28 августа

В Кирове ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха утром достигнет +23 градусов. Днем в городе вновь потеплеет до +28. На улице будет солнечно. Вечером станет прохладнее, до +19…+21. Скорость юго-западного ветра составит 2 м/с. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба.

Напомним, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за аномальной жары. Кировчан просят быть осторожными и следить за своим самочувствием.