В Кирове 30 августа из-за крестного хода перекроют несколько участков улиц

Участки будут перекрыты с 09.30 до 14.30. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове 30 августа временно перекроют несколько улиц. Это связано с проведением крестного хода, сообщает горадминистрация.

Колонна проследует от церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в сторону деревни Большая Гора и обратно через деревню Хабаровы. В связи с этим с 09.30 до 14.30 перекроют несколько участков улиц.

Крестный ход пройдет следующим маршрутом:

- по Дзержинского на участке от дома № 5а по Луганской до улицы Луганской;

- пересечение Дзержинского и Луганской;

- по Луганской на участке от Дзержинского до площади Можайского;

- по Жуковского;

- по улице Слобода Зоновы;

- по Александра Невского;

- развязка по Дзержинского к деревне Большая Гора;

- по Причальной на участке от Дзержинского до 4-го Северного переулка;

- по 4-му Северному переулку до часовни Стефана Филейского;

- по автодороге от деревни Хабаровы до улицы Дзержинского;

- по Дзержинского на участке от поворота на Хабаровы до улицы Луганской.

Карту перекрытых отрезков можно посмотреть по ссылке.

Водителей просят учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут.