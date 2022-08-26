В Кирове 30 августа из-за крестного хода перекроют несколько участков улиц

Участки будут перекрыты с 09.30 до 14.30.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Кирове 30 августа временно перекроют несколько улиц. Это связано с проведением крестного хода, сообщает горадминистрация.
Колонна проследует от церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в сторону деревни Большая Гора и обратно через деревню Хабаровы. В связи с этим с 09.30 до 14.30 перекроют несколько участков улиц.
Крестный ход пройдет следующим маршрутом:
- по Дзержинского на участке от дома № 5а по Луганской до улицы Луганской;
- пересечение Дзержинского и Луганской;
- по Луганской на участке от Дзержинского до площади Можайского;
- по Жуковского;
- по улице Слобода Зоновы;
- по Александра Невского;
- развязка по Дзержинского к деревне Большая Гора;
- по Причальной на участке от Дзержинского до 4-го Северного переулка;
- по 4-му Северному переулку до часовни Стефана Филейского;
- по автодороге от деревни Хабаровы до улицы Дзержинского;
- по Дзержинского на участке от поворота на Хабаровы до улицы Луганской.
Карту перекрытых отрезков можно посмотреть по ссылке.
Водителей просят учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут.