В Зуевском районе мужчина погиб в овощной яме

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Фото: СУ СКР по Кировской области

По информации областного Следкома, происшествие случилось 26 августа в селе Мухино. Тело 68-летнего пенсионера нашли в овощной яме его собственного дома. По предварительной версии, он отравился угарным газом при обработке помещения. Известно также, что пострадала его дочь. Она выжила, медики оказали ей необходимую помощь.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, это не единственная подобная трагедия за минувшие сутки. Ранее мы писали, что 25 августа в Слободском в овощной яме в гараже нашли тела отца и сына. Подробнее - здесь.