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Происшествия26 августа 2022 11:41

В Зуевском районе мужчина погиб в овощной яме

Это уже вторая подобная трагедия за последние сутки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Фото: СУ СКР по Кировской области

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Фото: СУ СКР по Кировской области

По информации областного Следкома, происшествие случилось 26 августа в селе Мухино. Тело 68-летнего пенсионера нашли в овощной яме его собственного дома. По предварительной версии, он отравился угарным газом при обработке помещения. Известно также, что пострадала его дочь. Она выжила, медики оказали ей необходимую помощь.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, это не единственная подобная трагедия за минувшие сутки. Ранее мы писали, что 25 августа в Слободском в овощной яме в гараже нашли тела отца и сына. Подробнее - здесь.