В Слободском шестерых жильцов дома эвакуировали из-за пожара

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Слободском из-за пожара в жилом доме эвакуировали шесть человек. О происшествии сообщает областное ГУ МЧС.

ЧП произошло 25 августа в 18.20. Огонь вспыхнул в трехэтажном доме по улице Лебедева. Газодымозащитники организовали эвакуацию жильцов и тушение пожара, им помогали два расчета. Из квартиры, где произошло возгорание, вывели женщину, еще пятеро покинули дом по лестничной клетке.

Предполагаемая причина пожара на данный момент - короткое замыкание. В происшествии никто не пострадал. В самой квартире, где вспыхнул огонь, обгорел холодильник, а также обои, закоптились имущество и стены по всей площади.