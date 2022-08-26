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Происшествия26 августа 2022 9:59

В Слободском в овощной яме нашли тела отца и сына

Следком проводит проверку по факту трагедии
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следствие установит все причины и обстоятельства трагедии.

Следствие установит все причины и обстоятельства трагедии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает областной Следственный комитет, трагедия произошла 25 августа. В одном из гаражей в овощной яме нашли тела 69-летнего мужчины и его 25-летнего сына. По версии следствия, они могли отравиться угарным газом при обработке помещения. По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Областной Следком напоминает кировчанам о необходимости соблюдать меры безопасности при сушке овощных ям и подвалов. В таких помещениях, особенно если их долго не проветривали, может быть опасно. Старайтесь работать не в одиночку и контролируйте свое состояние. При использовании спецсредств для обработки следуйте инструкции и не допускайте детей в помещение.