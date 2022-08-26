В Слободском в овощной яме нашли тела отца и сына

Следствие установит все причины и обстоятельства трагедии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает областной Следственный комитет, трагедия произошла 25 августа. В одном из гаражей в овощной яме нашли тела 69-летнего мужчины и его 25-летнего сына. По версии следствия, они могли отравиться угарным газом при обработке помещения. По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Областной Следком напоминает кировчанам о необходимости соблюдать меры безопасности при сушке овощных ям и подвалов. В таких помещениях, особенно если их долго не проветривали, может быть опасно. Старайтесь работать не в одиночку и контролируйте свое состояние. При использовании спецсредств для обработки следуйте инструкции и не допускайте детей в помещение.