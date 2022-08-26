В Кирове 27 августа пройдут «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: ГИБДД Кировской области

В ближайшие выходные в Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Ловить пьяных водителей будут 27 августа на территории Ленинского района. При этом патрулировать планируют также въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны. На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. В помощь автоинспекторам выйдут активисты «Ночного Патруля» и представители добровольных народных дружин.

Автомобилистов предупреждают: за пьяное вождение придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и расстаться с правами на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, стоит помнить, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.