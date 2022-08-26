Следком: подростки, на которых рухнула плита перекрытия в Котельниче, разбирали здание бывшей школы

Местный житель купил здание бывшей школы и начал разбирать его на стройматериалы. Фото: СУ СКР по Кировской области

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели и травмирования подростков в Котельниче. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в августе текущего года 50-летний местный житель купил здание бывшей школы и начал его разбор на стройматериалы. В помощь себе он привлек знакомого, который и додумался найти подростков для этой работы. Так дети и оказались под рухнувшей плитой перекрытия 25 августа.

Обоих мужчин задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Идет расследование уголовного дела по статье «Нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть». Проводится комплекс экспертиз, устанавливаются все обстоятельства случившегося.