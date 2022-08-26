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Происшествия26 августа 2022 6:20

Кировчанку будут судить за организацию игрового притона

Заведение женщина открыла на улице Карла Маркса
Владимир НИКОЛАЕНКО
Владимир НИКОЛАЕНКО
Игровой салон расположился на улице Карла Маркса.

Игровой салон расположился на улице Карла Маркса.

Фото: Юрий СОКОЛОВ

44-летняя жительница Кирова устроила игровой притон в одном из домов по улице Карла Маркса областного центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В мае нынешнего года «дилер» приобрела восемь компьютеров и установила на них игровые программы. После этого она арендовала помещение в одном из домов по улице Карла Маркса областного центра. Кировчанка лично контролировала всю деятельность: и бесперебойную работу программ, и поступление прибыли, и необходимые траты.

Просуществовал салон, к счастью, недолго. Правоохранители деятельность его пресекли, а организатора привлекли к уголовной ответственности. Женщину ждет суд.