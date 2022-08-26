Кировчанку будут судить за организацию игрового притона

Игровой салон расположился на улице Карла Маркса. Фото: Юрий СОКОЛОВ

44-летняя жительница Кирова устроила игровой притон в одном из домов по улице Карла Маркса областного центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В мае нынешнего года «дилер» приобрела восемь компьютеров и установила на них игровые программы. После этого она арендовала помещение в одном из домов по улице Карла Маркса областного центра. Кировчанка лично контролировала всю деятельность: и бесперебойную работу программ, и поступление прибыли, и необходимые траты.

Просуществовал салон, к счастью, недолго. Правоохранители деятельность его пресекли, а организатора привлекли к уголовной ответственности. Женщину ждет суд.