В Кирове распределили 16 квартир между детьми-сиротами

Квартиры распределяются с помощью жеребьевки. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошло очередное распределение квартир между детьми-сиротами. Об этом сообщает горадминистрация.

По традиции, жилье распределяется путем случайного выбора с помощью жеребьевки. На этот раз дети-сироты получили 16 квартир, находящихся в разных частях Кирова. Примерно через месяц обладатели жилья получат ключи, когда все нужные документы будут подготовлены.

В мэрии отметили, что помещения соответствуют всем необходимым требованиям: чистовая отделка, наличие сантехники, кухонных плит и других вещей. В течение пяти лет квартиры будут находиться в специализированном жилфонде. Если хозяева в течение этого срока будут соблюдать правопорядок и своевременно платить за коммунальные услуги, они могут претендовать на получение жилья в собственность.

Добавим, что всего в текущем году квартирами обеспечат 300 детей-сирот, 118 из которых уже их получили.