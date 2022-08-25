Телефонный мошенник из Тамбова, обманувший жительницу Кировской области, предстал перед судом

Суд приговорил мошенника к исправительным работам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы уже неоднократно писали о различных способах телефонных мошенничеств, но жители Кировской области продолжают попадаться на удочку преступников. Классический случай произошел в ноябре прошлого года в Малмыжском районе.

69-летней женщине поступил звонок на сотовый телефон. Звонивший рассказал, что случилась беда: мол, по вине ее сына произошло серьезное ДТП и теперь ему грозит уголовное преследование, он может оказаться в тюрьме. Но наказания можно избежать, если женщина прямо сейчас переведет 50 000 рублей. Учитывая маленькую пенсию, сумма эта была для женщины очень серьезной, но что не сделаешь ради собственного ребенка…

Деньги женщина перевела, а поняв, что ее обманули, вскоре обратилась в полицию. К счастью, телефонного мошенника нашли. Под тяжестью улик в содеянном он сознался и все похищенное вернул.

На днях состоялся процесс. Суд с мнением государственного обвинителя прокуратуры Малмыжского района согласился и вину мужчину посчитал доказанной. Максимальное наказание по статье «Мошенничество» предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но, учитывая все смягчающие обстоятельства, суд назначил злоумышленнику 200 часов исправительных работ.