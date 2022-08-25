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Происшествия25 августа 2022 14:29

В Кировской области 45-летний мужчина едва не зарезал знакомого

За жизнь раненого борются врачи, а подозреваемый задержан
Владимир НИКОЛАЕНКО
Владимир НИКОЛАЕНКО
Ссора, вспыхнувшая между собутыльниками, закончилась поножовщиной.

Ссора, вспыхнувшая между собутыльниками, закончилась поножовщиной.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Колянур Советского района Кировской области 45-летний мужчина едва не зарезал своего 40 летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Как это часто бывает, ссора произошла после совместного распития алкоголя. Возбужденные спиртным, собутыльники поссорились и 45-летний гость напал на хозяина квартиры, в которой происходило застолье. Причем набросился с ножом и нанес несколько ударов в область шеи. Все могло закончиться совсем печально, если бы не мама потерпевшего, которая кинулась на помощь сыну. Нападавший с места преступления сбежал, но вскоре был задержан. Потерпевшего доставили в стационар, за его жизнь продолжают бороться врачи.

По данному факту заведено уголовное дело, расследование продолжается.