В Кировской области 45-летний мужчина едва не зарезал знакомого

Ссора, вспыхнувшая между собутыльниками, закончилась поножовщиной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Колянур Советского района Кировской области 45-летний мужчина едва не зарезал своего 40 летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Как это часто бывает, ссора произошла после совместного распития алкоголя. Возбужденные спиртным, собутыльники поссорились и 45-летний гость напал на хозяина квартиры, в которой происходило застолье. Причем набросился с ножом и нанес несколько ударов в область шеи. Все могло закончиться совсем печально, если бы не мама потерпевшего, которая кинулась на помощь сыну. Нападавший с места преступления сбежал, но вскоре был задержан. Потерпевшего доставили в стационар, за его жизнь продолжают бороться врачи.

По данному факту заведено уголовное дело, расследование продолжается.