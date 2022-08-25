В Кирове продают коня за два с половиной миллиона

Цена может быть обусловлена неоднократным участием животного в различных соревнованиях, в том числе международных. Фото: avito.ru

В Кирове продают «суперконя». По крайней мере, такой вывод можно сделать из сообщения, которое появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений. 12-летнего коня украинской верховой породы продают за 2 600 000 рублей. Отметим, что цена, которую просят за животное, примерно в 10 раз превышает среднюю цену на коней на этом же сайте.

Впрочем, вполне возможно, конь стоит таких денег, так как неоднократно участвовал в российских и международных соревнованиях и имеет множество наград, обладает тремя отличными аллюрами.

Продавцы отмечают, что на расставание пошли по личным причинам, а покупатели могут быть не только из Кирова, но и из других регионов: животное отлично переносит поездки в коневозке.