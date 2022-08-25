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Происшествия25 августа 2022 13:08

В Котельниче один из подростков погиб после обрушения перекрытия в здании бывшей школы

Следком начал проверку по данному факту
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следователи устанавливают причины трагедии. Фото: СУ СКР по Кировской области

Следователи устанавливают причины трагедии. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Котельниче в здании бывшей школы на двух подростков рухнула железобетонная плита перекрытия. Одного ребенка удалось найти и доставить в больницу. Второй несовершеннолетний погиб, сообщает областной Следственный комитет.

По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.