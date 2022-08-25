В Кирове городской пляж будет работать до 31 августа

Вода в Вятке у старого моста соответствует необходимым нормативам. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове работу городского пляжа продлили до 31 августа из-за жары. Об этом сообщает горадминистрация.

На территории останутся дежурить спасатели и медработники. Коммунальные службы продолжат убирать пляж. Пробы в Вятке в районе старого моста соответствуют всем необходимым нормативам, о чем сигнализирует установленный в зоне отдыха желтый флаг. Поэтому горожане смогут купаться до самой осени.

Мэрия также предупреждает об опасности отдыха на необорудованных пляжах. На «диких» водоемах есть риск зацепиться за корягу или попасть в водоворот, и не получить своевременную помощь спасателей. Кроме того, необходимо неукоснительно следить за детьми и не отпускать их купаться без присмотра взрослых.