Гранитные бордюры на Карла Маркса вернут, бетонные демонтируют

Гранитные бордюры заменила на бетонные подрядная организация. Фото: admkirov.ru

Гранитные бордюры, вместо которых подрядчик устанавливал бетонные на улице Карла Маркса в Кирове, вернут на место. Благодаря активности кировчан и и.п. главы мэрии Вячеслава Симакова спорную ситуацию удалось разрешить.

В центре Кирова, в районе «Трансагентства», после проведения ремонта компанией «Т Плюс» подрядная организация восстанавливала благоустройство. При этом надежные гранитные бордюры почему-то решили заменить на бетонные, которые кировчане называют «неделька» из-за их недолговечности.

Общественники обратили внимание на происходящее. Вячеслав Симаков отреагировал оперативно: работы остановил, организовал встречу с руководством «Т Плюс» и подрядной организации. Решение предельно логично: бетонные «недельки» демонтировать, гранитные бордюры вернуть на место. Глава администрации города обещает держать восстановление благоустройства на улице Карла Маркса под личным контролем.