В Кирове пьяный водитель протаранил три автомобиля

Даниил Черемискин задержал пьяного водителя и передал его наряду ДПС. Фото: УМВД по Кировской области

ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло на улице Ивана Попова областного центра рано утром 23 августа. Случилось оно примерно в 05.30 у дома №56.

Улицы в это время практически пусты, поэтому водители позволяют себе «погонять». Но ездить быстро в состоянии алкогольного опьянения - чревато. Вот и водитель «Лады Приора» с управлением не справился и наехал на припаркованные на краю дороги автомобили, которых оказалось сразу три: «Тойота Витц», «Митсубиши Аутлендер» и «Лада Калина». Поняв, что натворил, водитель попытался скрыться, но…

Как говорится, от судьбы не уйдешь. По информации областного УМВД, свидетелем этого ДТП стал инспектор дорожно-постовой службы Даниил Черемискин, который ехал на работу. Лейтенант полиции сообщил о ЧП в дежурную часть и задержал нарушителя, которого вскоре передал приехавшему наряду ДПС.

Выяснилось, что нарушитель - молодой человек 2000 года рождения. Объяснилась и его попытка скрыться: он находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо выплаты материального ущерба за поврежденные автомобили, ему грозит лишение прав управления транспортными средствами.