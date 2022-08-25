Ондатры, обезьяны, игуаны: от укусов животных за 2022 год пострадали более 1100 кировчан

Кировчан, пострадавших от нападений животных, принимают в областной травматологии. Фото: vk.com/medkirovru

С начала 2022 года в областную травматологию с жалобами на укусы животных обратились 1188 кировчан. Статистику подводит региональный Минздрав.

В 95% случаев пострадавшие жалуются на собак и кошек, причем в 70% случаев это их собственные питомцы. Из нетипичных случаев - укусы обезьян, игуан, сурикатов, норок, белок, петухов, куриц и ворон. Бывают и курьезные случаи: одного рыбака укусила ондатра, которая пыталась украсть улов, а мужчина никак не хотел его отдавать.

Из всех случаев печальным оказался только один: пострадавший заразился бешенством после укуса животного. Однако трагических последствий удалось избежать благодаря вовремя проведенного курса антирабической вакцинации.