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Общество25 августа 2022 9:28

Ондатры, обезьяны, игуаны: от укусов животных за 2022 год пострадали более 1100 кировчан

Однако в большинстве случаев жители региона страдают от собственных домашних питомцев
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан, пострадавших от нападений животных, принимают в областной травматологии. Фото: vk.com/medkirovru

Кировчан, пострадавших от нападений животных, принимают в областной травматологии. Фото: vk.com/medkirovru

С начала 2022 года в областную травматологию с жалобами на укусы животных обратились 1188 кировчан. Статистику подводит региональный Минздрав.

В 95% случаев пострадавшие жалуются на собак и кошек, причем в 70% случаев это их собственные питомцы. Из нетипичных случаев - укусы обезьян, игуан, сурикатов, норок, белок, петухов, куриц и ворон. Бывают и курьезные случаи: одного рыбака укусила ондатра, которая пыталась украсть улов, а мужчина никак не хотел его отдавать.

Из всех случаев печальным оказался только один: пострадавший заразился бешенством после укуса животного. Однако трагических последствий удалось избежать благодаря вовремя проведенного курса антирабической вакцинации.