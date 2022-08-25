За сутки в Кировской области зафиксированы три лесных пожара

Два пожара обнаружили летчики-наблюдатели Фото: Иван Макеев

Три лесных пожара зафиксированы в Кировской области за последние сутки, 24 августа. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба «Лесоохраны». Причем два из них обнаружили летчики-наблюдатели.

Один пожар (в Немском лесничестве) площадью примерно полгектара к утру 25 августа удалось локализовать, тушение продолжается. Всего с начала пожароопасного сезона в Кировской области зафиксированы 57 лесных пожаров. 41 из них возник по вине человека, 11 - из-за грозы, а еще пять - в результате перехода огня с полей.

Специалисты «Лесоохраны» напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.