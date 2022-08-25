В Фаленском районе погиб пассажир «УАЗа»

Авария произошла в селе Николаево. Фото: ГИБДД Кировской области

В Фаленском районе произошло смертельное ДТП. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 24 августа в 05.20 в селе Николаево. У дома №15 по улице Юбилейной «УАЗ» врезался в опору уличного освещения и опрокинулся на бок. В результате происшествия погиб 41-летний мужчина, пассажир автомобиля. 34-летний водитель получил травмы, степень их тяжести неизвестна. Позднее выяснилось, что у него не было водительских прав.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП, в которых погиб один человек и семеро получили травмы.