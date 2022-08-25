В Кирове жители десятков домов останутся без холодной воды 25 августа

В некоторых домах холодную воду отключат до позднего вечера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

25 августа сотни кировчан останутся без холодной воды. Об отключениях информирует МУП «Водоканал».

На сетях будут проводить ремонтные работы, отчего по следующим адресам изменят параметры подачи холодной воды:

Ганино с 14.00 до 19.00

- Мира, 1/5, 1/6, 1/7.

Октябрьский район с 09.30 до 17.00

- Карла Либкнехта, 3, 6, 6а;

- Советская, 67а;

- Профсоюзная, 70, 70а, 78.

Лянгасово с 09.00 до 12.00

- Гражданская, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 23, 23а, 25, 29;

- Мирная, 4, 6;

- Горького, 25, 27а, 27;

- Матросова, 27, 29, 31, 33;

- Целинная, 14.

Первомайский район

- Карла Маркса, 34, 38 - с 09.00 до 20.00;

- Милицейская, 22, 24; Свободы, 138 - с 09.00 до 18.00;

- ул. Зеленина, 7, 7к - с 09.00 до 16.00.

Узнать место подвоза воды можно здесь. Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства.