В Кирове ищут без вести пропавшего глухонемого пенсионера

Если вы недавно видели этого мужчину, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшего без вести глухонемого пенсионера. В последний раз Владимира Оботурова видели 21 августа. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Владимиру Васильевичу 68 лет, рост 175 см, нормального телосложения, у него седые волосы и светлые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в зеленую рубашку в клетку, синие джинсы и черную обувь.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.