Дымный шлейф от нижегородских лесных пожаров может накрыть Котельнич

Дым от продуктов горения лесных пород и торфяника достиг Кировской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Дымный шлейф высокой концентрации от лесных пожаров в Нижегородской области накроет запад региона. Как уточнили в сообществе «Любительская метеорология в Кирове», в эпицентре задымления окажется Котельнич. Концентрация частиц в воздухе может превысить 200 мкг на кубометр.

Отметим, что дым от продуктов горения лесных пород и торфяника достиг Кировской области из-за смены направления ветра и изменения расположения антициклона. Так, 23 августа, жители начали отмечать снижение горизонтальной видимости и ощущение запаха гари.

Отметим, что в Воротынском районе Нижегородской области действует крупный лесной пожар. Очаг возгорания удалось локализовать 24 августа. Напомним, что кировские спасатели помогают тушить пожары в Нижегородской области.