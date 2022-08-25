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Общество25 августа 2022 6:38

Дымный шлейф от нижегородских лесных пожаров может накрыть Котельнич

Очевидцы сообщают о запахе гари и снижении видимости
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Дым от продуктов горения лесных пород и торфяника достиг Кировской области

Дым от продуктов горения лесных пород и торфяника достиг Кировской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дымный шлейф высокой концентрации от лесных пожаров в Нижегородской области накроет запад региона. Как уточнили в сообществе «Любительская метеорология в Кирове», в эпицентре задымления окажется Котельнич. Концентрация частиц в воздухе может превысить 200 мкг на кубометр.

Отметим, что дым от продуктов горения лесных пород и торфяника достиг Кировской области из-за смены направления ветра и изменения расположения антициклона. Так, 23 августа, жители начали отмечать снижение горизонтальной видимости и ощущение запаха гари.

Отметим, что в Воротынском районе Нижегородской области действует крупный лесной пожар. Очаг возгорания удалось локализовать 24 августа. Напомним, что кировские спасатели помогают тушить пожары в Нижегородской области.