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Происшествия24 августа 2022 14:55

В Кирове разыскивают девушку, укравшую скамейку из кафе

Ее действия попали на камеры видеонаблюдения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Полиция разыскивает девушку, укравшую скамейку. Фото: скрин с видео УМВД по Кировской области

Полиция разыскивает девушку, укравшую скамейку. Фото: скрин с видео УМВД по Кировской области

В Кирове молодая девушка украла из кафе скамейку. Сейчас ее разыскивает полиция.

Хищение скамейки произошло 14 августа из кафе на улице Московской. Действия кировчанки, которая может быть причастной к краже, попали на камеры видеонаблюдения. Жителей города просят оказать помощь в поисках.

Приметы сообщает областное УМВД. На вид девушке около 20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. Она была одета в черную куртку, белые брюки и кроссовки такого же цвета.

Если вам что-либо известно о личности девушки на фото, сообщите об этом по телефонам: 51-96-20, 56-60-20 или 02 (102).