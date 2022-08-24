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Общество24 августа 2022 14:02

В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за аномальной жары

Среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы на семь и более градусов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Аномальная жара ожидается местами по региону.

Аномальная жара ожидается местами по региону.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области ожидается аномально жаркая погода. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на ближайшие дни.

По данным Кировского ЦГМС, с 24 по 28 августа местами по области ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха превысит норму (+13...+16 градусов) на семь и более градусов. Кировчан просят быть осторожными, следить за своим самочувствием, соблюдать меры предосторожности.

Напомним, ранее мы сообщали, что текущая рабочая неделя выдастся жаркой: температура воздуха поднимется до +29 градусов. Прогноз погоды по 26 августа можно посмотреть здесь.