В Кирове работники транспортной компании набрали взяток на 174 тысячи рублей

Работники получали взятки за общее покровительство и лояльное отношение к коммерсантам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как рассказали в кировском ЛО МВД на транспорте, сотрудники получали деньги от руководителя транспортного предприятия. Взамен они должны были своевременного согласовывать акты выполненных работ и оплачивать договора по техническому обслуживанию котельных на объектах железной дороги, а также оказывать общее покровительство и лояльно относиться к коммерсантам.

Длилось это с января по июль 2022 года. В минувшем месяце их лавочку накрыла транспортная полиция совместно с сотрудниками УФСБ.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере». Максимальное наказание, грозящее по ней виновным - шесть лет тюрьмы. Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.