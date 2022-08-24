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Происшествия24 августа 2022 12:46

В Кирове работники транспортной компании набрали взяток на 174 тысячи рублей

Теперь им грозит лишение свободы на срок до шести лет
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работники получали взятки за общее покровительство и лояльное отношение к коммерсантам.

Работники получали взятки за общее покровительство и лояльное отношение к коммерсантам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как рассказали в кировском ЛО МВД на транспорте, сотрудники получали деньги от руководителя транспортного предприятия. Взамен они должны были своевременного согласовывать акты выполненных работ и оплачивать договора по техническому обслуживанию котельных на объектах железной дороги, а также оказывать общее покровительство и лояльно относиться к коммерсантам.

Длилось это с января по июль 2022 года. В минувшем месяце их лавочку накрыла транспортная полиция совместно с сотрудниками УФСБ.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере». Максимальное наказание, грозящее по ней виновным - шесть лет тюрьмы. Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.