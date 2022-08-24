В Вятских Полянах начали ремонтировать храм XVIII века

Михаило-Архангельская церковь была построена в первой трети XVIII века. Фото: vk.com/eparhiyaurzhum

В Вятских Полянах начался ремонт церкви Михаила Архангела. Об этом сообщает пресс-служба Уржумской епархии.

Михаило-Архангельская церковь была построена в первой трети XVIII века и освящена 16 января 1733 года. Более двух с половиной веков храм стоял в селе Суши Вятскополянского района. В марте 1999 года храм разобрали и перевезли в районный центр, где собрали вновь.

Время, конечно же, сделало свое дело: некоторые бревна нужно срочно менять, иначе может рухнуть все сооружение. К счастью, в рамках государственной программы «Развитие культуры» реставрационно-восстановительные работы уже начались. Храм вновь разбирают, готовят бревна для замены вышедших из строя.

Благодаря федеральной программе может быть отреставрирована и Благовещенская церковь Трифонова монастыря. В настоящее время разрабатывается проект реставрации.