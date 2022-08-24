Администрация поселка Даровского ответит за загрязнение реки

В реку сбрасывались хозяйственно-бытовые воды из системы поселкового водоотведения. Фото: vk.com/priroda_43

Жители Даровского пожаловались в областное министерство охраны окружающей среды на то, что в реку Грязновка сбрасываются стоки. Специалисты ведомства выехали на место и убедились, что в реку действительно сбрасываются хозяйственно-бытовые воды из системы поселкового водоотведения.

В результате администрации поселка направлено предостережение о недопустимости нарушения водного законодательства. Предостережение - не единственные последствия для администрации районного центра. Материалы также направлены в управление Росрыболовства для принятия мер.