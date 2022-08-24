Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 11:44

Администрация поселка Даровского ответит за загрязнение реки

Факт нарушения зафиксировали специалисты регионального министерства охраны окружающей среды
Владимир НИКОЛАЕНКО
Владимир НИКОЛАЕНКО
В реку сбрасывались хозяйственно-бытовые воды из системы поселкового водоотведения. Фото: vk.com/priroda_43

В реку сбрасывались хозяйственно-бытовые воды из системы поселкового водоотведения. Фото: vk.com/priroda_43

Жители Даровского пожаловались в областное министерство охраны окружающей среды на то, что в реку Грязновка сбрасываются стоки. Специалисты ведомства выехали на место и убедились, что в реку действительно сбрасываются хозяйственно-бытовые воды из системы поселкового водоотведения.

В результате администрации поселка направлено предостережение о недопустимости нарушения водного законодательства. Предостережение - не единственные последствия для администрации районного центра. Материалы также направлены в управление Росрыболовства для принятия мер.