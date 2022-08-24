В Кирове 10 родителей наказали за ненадлежащее воспитание детей

Комиссия рассмотрела 25 дел. Фото: admkirov.ru

На днях в Ленинском районе состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором рассмотрели 25 персональных дел. Как сообщает горадминистрация, 10 взрослых получили наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

К ответственности привлекли и несовершеннолетних. Так, двое подростков появились пьяными в общественных местах. Им придется заплатить штраф - от 500 до 1500 рублей.

- В ходе заседания комиссии по итогам рассмотрения персональных дел семьям и несовершеннолетним даны соответствующие рекомендации, предложены различные варианты выхода из сложившейся ситуации, оказана социальная поддержка, помощь специалистов, проведены консультации врача-нарколога, - добавили в мэрии Кирова.