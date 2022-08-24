В Кировской области мужчина убил брата кастрюлей

Мужчины сначала выпивали вместе, а затем подрались Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедией закончилось совместное употребление спиртных напитков двоюродными братьями в городе Луза Кировской области. В конце июля 2021 года мужчины после распития алкоголя поссорились, а ссора переросла в драку.

32-летний обвиняемый нанес брату многочисленные удары, в том числе и металлической кастрюлей по голове. Травмы оказались тяжелыми. Полтора месяца врачи боролись за жизнь потерпевшего, но 8 сентября 35-летний мужчина скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Следствие длилось почти год. И вот, в Лузе начался суд, который поставит точку в этом страшном деле.