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Происшествия24 августа 2022 10:50

В Кировской области мужчина убил брата кастрюлей

В Лузе начался суд над 32-летним местным жителем
Владимир НИКОЛАЕНКО
Владимир НИКОЛАЕНКО
Мужчины сначала выпивали вместе, а затем подрались

Мужчины сначала выпивали вместе, а затем подрались

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедией закончилось совместное употребление спиртных напитков двоюродными братьями в городе Луза Кировской области. В конце июля 2021 года мужчины после распития алкоголя поссорились, а ссора переросла в драку.

32-летний обвиняемый нанес брату многочисленные удары, в том числе и металлической кастрюлей по голове. Травмы оказались тяжелыми. Полтора месяца врачи боролись за жизнь потерпевшего, но 8 сентября 35-летний мужчина скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Следствие длилось почти год. И вот, в Лузе начался суд, который поставит точку в этом страшном деле.