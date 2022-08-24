В Кирове до 1 сентября закончат реконструкцию перекрестка Ленина и Современной

Сейчас на участке продолжаются работы. Фото: admkirov.ru

В Кирове на нечетной стороне улицы Ленина закончили асфальтирование новой полосы. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас проезд по Современной к ТЦ «Green Haus» открыт. Проезд с улицы Ленина во двор между домами №190 и 190б пока недоступен для автомобилистов - по планам, до 29 августа.

На данный момент работы продолжаются: специалисты обустраивают тротуары, до 1 сентября на участке установят дорожные знаки и проведут озеленение газонов. На новой полосе движения проводят защиту водоводов, обустраивают автобусную остановку. После на дороге нанесут разметку и установят пешеходное ограждение.