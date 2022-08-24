Перекресток улиц Чапаева и Некрасова закрыли для транспорта

Специалисты компании планируют закончить ремонт в недельный срок Фото: Анна МАМАЕВА

В Кирове с 24 августа остановлено движение по улице Чапаева. Речь идет о перекрестке с улицей Некрасова со стороны школы №31 в направлении улицы Красина.

Об ограничении автомобилистов предупредили в Кировском филиале компании «Т плюс». Дело в том, что на участке проходит ремонт теплосетей.

Водители вынуждены терпеть неудобства до 31 августа. По крайней мере, специалисты компании планируют закончить ремонт в недельный срок.

Напомним, что в Кирове на три недели ограничат движение по улице Володарского. На участке пройдут земляные работы.